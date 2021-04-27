Власти Чукотки выделят 7 млн рублей на обеспечение сирот жильем

Анадырь, 27 апреля. Выделенные из бюджета Чукотки 7 млн рублей пойдут на социальные выплаты для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Эта сумма в два раза больше, чем в прошлом году.

Претендовать на единовременную выплату могут граждане в возрасте от 23 лет, которые числятся в списке сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Размер выплаты соразмерен фактическим расходам на покупку жилого помещения, но не превышающих установленного размера по конкретному населенному пункту, уточнила глава отдела опеки и попечительства Управления социальной поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского автономного округа Ольга Хализова в беседе с ТАСС.

Соответствующая мера поддержки носит региональный характер и была принята по поручению главы региона Романа Копина. До конца года обеспечить жильем планируется 77 жителей Чукотки, которые относятся к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

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