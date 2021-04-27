NASA нашло подтверждение потенциальной обитаемости Марса

Москва, 27 апреля. Ученые NASA в ходе исследования установили, что горные породы на Марсе могут создавать химическую энергию после взаимодействия с водой, которая нужна для жизни микробных существ.

Ученые изучили химический состав метеоритов, которые оторвались от поверхности Красной планеты и упали на Земле. Если эти породы будут в постоянном взаимодействии с водой, то смогут создавать побочные соединения. Подобные реакции очень важны для жизнедеятельности микроорганизмов, которые сравнимы с теми, что обитают в неосвещенных солнцем глубинах Земли. Таким образом, ученые сделали вывод, что большая часть недр Марса потенциально пригодна для обитания живых существ.

Основатель SpaceX Илон Маск, в свою очередь, предрек первым покорителям Красной планеты смерть. Несмотря на это, по его словам, желающих первыми отправиться на Марс «даже больше, чем нужно».