Компания Blue Origin обвиняет NASA в «подыгрывании» SpaceX

Вашингтон, 27 апреля. Компания Blue Origin опротестовала решение NASA, согласно которому разработкой и строительством посадочного модуля для американской лунной экспедиции займется SpaceX Илона Маска.

Юристы Blue Origin уже подали протест против решения NASA поручить разработку и производство посадочных модулей SpaceX. Цена потерянного компанией контракта составляет 2,9 миллиарда долларов.

Известно, что на заключение соглашения претендовала так же компания Boston Dynamics. По заявлению Blue Origin, NASA «в последнюю минуту» изменила условия конкурса таким образом, чтобы этим условиям могла соответствовать только SpaceX, благодаря чему компания и получила контракт.

Недавно NASA сообщило о третьих успешных испытаниях вертолета Ingenuity на Марсе. Высота полета составила пять метров.