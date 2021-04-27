Денежные сбережения россиян выросли до 62% на фоне пандемии

Москва, 27 апреля. Средний размер банковских вкладов за 2020 год вырос до 62% по сравнению с прошлым годом. Рост показателей отметили в Абсолют Банке, ВТБ, ПСБ и других.

Самый большой показатель депозита был выявлен в банке «Санкт-Петербург», где сумма увеличилась с 400 тыс. до 650 тыс. рублей. Вице-президент банка Дмитрий Алексеев в беседе с изданием «Известия» объяснил такой рост влиянием пандемии. Россияне отдали предпочтение сохранению средств вместо импульсивных и крупных покупок. Наименьшей популярностью в 2020 году у граждан пользовались развлечения и путешествия.

Одновременно с тем, россияне старались увеличить норму собственных сбережений в момент ограничений и экономической неопределенности, считает старший аналитик банковских рейтингов ГРА Надежда Караваева.

Аналогичный результат ожидается и в других финансовых организациях из-за возможного повышения процентных ставок и закрытия туристических направлений.

Недавно директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев дал советы вкладчикам, как сохранить сбережения.