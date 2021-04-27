Хоккеисты сборной России в овертайме одолели команду США на ЮЧМ-2021

Фриско, 27 апреля. Сборная России в овертайме обыграла команду США со счетом 7:6 в первом матче группового этапа ЧМ по хоккею среди юниоров. Матч проходил в городе Фриско, штат Техас.

За российскую команды шайбы забросили Данила Юров (10-я минута), Дмитрий Бучельников (27), Всеволод Гайдамак (29), Матвей Мичков (34), Иван Мирошниченко (40, 55) и Никита Чибриков (62). У сборной США отметились Райан Чесли (3), Дилан Дюк (6, 37), Шон Беренс (17), Итан Страки (22) и Саша Пастухов (25).

Команды России и США соревнуются в группе B вместе со сборными Чехии, Финляндии и Германии. Российские спортсмены в следующем матче сыграют с финнами, матч пройдет в ночь на 28 апреля.

Недавно также сборная России по мини-футболу досрочно вышла на Евро-2022. Команда одержала пять побед в пяти играх предварительного этапа.