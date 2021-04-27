Сочи вошел в тройку популярных маршрутов на майские праздники у туристов РФ

Москва, 27 апреля. Крым, Сочи и Калининград стали самыми популярными направлениями для отдыха у россиян во время майских праздников, следует из исследования «Сбербанк страхование» и сервиса Tutu.ru.

Стоимость билетов на самолет на самых популярных маршрутах по сравнению с 2019 годом практически не поменялась. Среди таких рейсов по сравнению с допандемийными временами более всего подешевели путевки из Москвы в Анапу (-24%) и в Екатеринбург (-22%).

«Самым востребованным среди внутренних направлений для вылетов с 1 по 10 мая сейчас, как и в 2019 году, стал маршрут Москва - Симферополь», — передает ТАСС данные исследования.

На второй строчке расположились рейсы из Москвы в Сочи. Тройку лидеров закрыл маршрут из столицы России в Калининград.

Недавно было предложено увеличить отпуск той части россиян, которая выбрала отдых на отечественных курортах, а не заграничных. По инициативе, отдых с имеющихся 28 дней может продлиться до 35.