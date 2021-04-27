Клип Линдеманна на песню «Любимый город» посмотрели почти два миллиона раз

Москва, 27 апреля. Клип лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню «Любимый город» набрал почти два миллиона просмотров. Видеоролик опубликован на YouTube.

Сейчас количество просмотров клипа «Любимый город» в исполнении Линдеманна составляет свыше 1,9 миллиона просмотров. Ролик понравился 179 тысячам пользователей YouTube.

Советская песня «Любимый город» в исполнении Тилля Линденманна стала саундтреком к фильму «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. В видеоролике вокалист Rammstein становится летчиком, выполняет мертвые петли на истребителе, делает опасные виражи и поет на русском языке.

Стихи для песни написал Евгений Долматовский, а музыку сочинил Никита Богословский. Впервые ее услышали в фильме «Истребитель» в исполнении Марка Бернеса. «Любимый город» стал гимном сопротивления немецко-фашистским захватчикам.

Предложение исполнить советских хит поступило Бекмамбетову от самого Линдеманна. Свое желание лидер Rammstein объяснил ностальгией по ГДР и тем, что его отец много времени проводил в Советском Союзе.