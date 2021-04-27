Союз матерей России предложил способ помочь многодетным семьям

Москва, 27 апреля. Расширить возможности для использования маткапитала предложили общественницы из Союза матерей России. Инициатива была направлена в администрацию президента и правительство.

Женщины предложили прописать все социальные льготы и категории льготников в Социальном кодексе и законодательно закрепить на территории страны единый статус многодетной семьи и семейного детского сада, сообщает «Российская газета«.

По мнению общественниц, семья должна считаться многодетной до исполнения ребенку 16 лет, если он учится — до совершеннолетия. Кроме этого, женщины выступили в поддержку семейных детских садов, где может находиться ребенок с двухмесячного возраста. В список возможностей маткапитала Союз матерей предложил добавить подключение газа, электричества и воды к частному дому.

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