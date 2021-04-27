Шансы Украины превзойти Россию в атомной энергетике оценили в Киеве

Киев, 27 апреля. Украина испытывает острый дефицит научного потенциала для реализации обещаний президента Владимира Зеленского в области развития атомной энергетики страны.

Против Киева говорит и отсутствие единого атомного промышленного комплекса. Сейчас в России специалисты работают с атомными блоками третьего поколения, тогда как на Украине люди вынуждены поддерживать в силе оборудование образцов 80-х годов, отметил местный эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

В заявлениях Зеленского много недомолвок. Так, в рамках проекта по развитию атомной энергии он поднял вопросы продления эксплуатации или достройки блоков. В качестве примера он назвал Хмельницкую АЭС, где строительство третьего и четвертого блоков до сих пор не закончилось.

«Третий блок готов на 95%, там вопрос внутренней начинки, которая создавалась под ВВЭР, под российский образец, и никакой другой туда не встанет. Либо его свалять в ноль и строить заново, либо ставить туда ВВЭР», — уточнил специалист в эфире телеканала «Наш».

Ранее сотрудники европейского Объединенного исследовательского центра пришли к выводу, что атомная энергетика экологически безопаснее солнечных панелей. Представители Greenpeace уже выказали свое негодование, сопроводив заявление обвинением Еврокомиссии в коррупции.