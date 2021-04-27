Ученые из Волгограда разработали рецепт колбасы с пониженной калорийностью

Волгоград, 27 апреля. Ученые из ВолгГТУ создали колбасу, которая оказалась с пониженной калорийностью. Вкус продукта остался традиционным, утверждают в университете.

Для приготовления продукта ученые взяли колбасный хлеб «Чайный». В его составе есть фарш, молоко и специи. Затем они снизили жирность, заменив мясо говядины и свинины на индейку. Вместо свиного шпика они добавили 5% порошка топинамбура, пишут «Известия».

В составе корней топинамбура содержится около 70% инсулина. Это вещество способно стабилизировать консистенцию фарша и сохранить оригинальный вкус продукта. В полученной колбасе массовая доля жиров стала меньше в два раза, а белков и углеводов – больше на треть. Энергетическая ценность снизилась с 232 ккал на 100 г до 163 ккал, добавили ученые.

Стоит помнить, что употребление колбасных и мясных деликатесов может негативно сказаться на здоровье и спровоцировать развитие рака толстой кишки. Диетолог Михаил Гинзбург призвал людей после 40 лет переходить на растительный белок.