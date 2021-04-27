Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 07:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:47
Общество
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС раскрыл главный урок трагедии
07:45
Происшествия
ОПГ использовала девочек-подростков для кражи смартфонов в метро Москвы
07:33
Общество
Минпросвещению предложили ввести «день самообразования» для выпускников школ
07:29
Экономика
Более 6,5 млн россиян полностью потратили маткапитал
07:28
Общество
Власти Чукотки выделят 7 млн рублей на обеспечение сирот жильем
07:26
Наука
NASA нашло подтверждение потенциальной обитаемости Марса
07:23
Общество
Компания Blue Origin обвиняет NASA в «подыгрывании» SpaceX
07:11
Экономика
Денежные сбережения россиян выросли до 62% на фоне пандемии
07:10
Общество
Эрмитаж объявил о бесплатном посещении музея для ряда категорий граждан
07:09
Спорт
Хоккеисты сборной России в овертайме одолели команду США на ЮЧМ-2021
07:00
Весь мир
Профсоюзы в современной России обсудят в медиацентре «Патриот»
06:57
Общество
Сочи вошел в тройку популярных маршрутов на майские праздники у туристов РФ
06:37
Общество
Клип Линдеманна на песню «Любимый город» посмотрели почти два миллиона раз
06:26
Общество
Союз матерей России предложил способ помочь многодетным семьям
06:22
Общество
Дегтярев пообещал подписчикам публиковать в TikTok видео о Хабаровском крае
06:21
Политика
Шансы Украины превзойти Россию в атомной энергетике оценили в Киеве
06:15
Общество
Ученые из Волгограда разработали рецепт колбасы с пониженной калорийностью
06:02
Происшествия
Сыну алтайского бизнесмена предъявлены обвинения в хранении наркотиков
06:00
Политика
Конфликт между Чехией и Россией может негативно сказаться на туризме
05:55
Армия
Два атомных ракетных крейсера будут заложены в России по случаю Дня Победы
Все новости

Ученые из Волгограда разработали рецепт колбасы с пониженной калорийностью

Общество
Ученые из Волгограда разработали рецепт колбасы с пониженной калорийностью
pixabay.com  /  RitaE

Волгоград, 27 апреля. Ученые из ВолгГТУ создали колбасу, которая оказалась с пониженной калорийностью. Вкус продукта остался традиционным, утверждают в университете.

Для приготовления продукта ученые взяли колбасный хлеб «Чайный». В его составе есть фарш, молоко и специи. Затем они снизили жирность, заменив мясо говядины и свинины на индейку. Вместо свиного шпика они добавили 5% порошка топинамбура, пишут «Известия».

В составе корней топинамбура содержится около 70% инсулина. Это вещество способно стабилизировать консистенцию фарша и сохранить оригинальный вкус продукта. В полученной колбасе массовая доля жиров стала меньше в два раза, а белков и углеводов – больше на треть. Энергетическая ценность снизилась с 232 ккал на 100 г до 163 ккал, добавили ученые.

Стоит помнить, что употребление колбасных и мясных деликатесов может негативно сказаться на здоровье и спровоцировать развитие рака толстой кишки. Диетолог Михаил Гинзбург призвал людей после 40 лет переходить на растительный белок.

колбаса разработка калорийность
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 207169 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 187707 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 76290 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 49419 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 39361 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Все новости / Общество / Ученые из Волгограда разработали рецепт колбасы с пониженной калорийностью
Рейтинг@Mail.ru