Сыну алтайского бизнесмена предъявлены обвинения в хранении наркотиков

Барнаул, 27 апреля. Полиция задержала сына известного алтайского бизнесмена Андрея Степурко во Власихе 29 июля 2020 года. Ему предъявлены обвинения в приобретении и хранении наркотиков.

Правоохранительные органы отказались комментировать дело, так как оно уже было передано в суд. Молодого человека обвиняют по ч.1 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»). По предварительной версии, он поднял закладку с наркотическими веществами в лесу, а при обыске правоохранительными органами выкинул ее из окна такси.

Недавно полиция Петербурга провела задержание жителя Колпина. В салоне его автомобиля были обнаружены запрещенные вещества, упакованные в бумажные стаканчики.