Два атомных ракетных крейсера будут заложены в России по случаю Дня Победы

Москва, 27 апреля. Корабелы отметят День Победы закладкой шести кораблей и подводных лодок. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Начало строительства двух атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» намечено на начало мая. Также будут заложены два корвета проекта 20380 на Амурском судостроительном заводе. Кроме этого, старт работ по возведению двух подводных лодок проекта 636.3 начнется на «Адмиралтейских верфях» в мае, заявил источник в интервью ТАСС. Так российские корабелы отпразднуют День Победы.

Недавно начальник вещевой службы группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии Алексей Бабников рассказал, что парад Победы на российской авиабазе Хмеймим впервые пройдет с участием трех исторических коробок: военнослужащие будут одеты в красноармейскую форму времен Великой Отечественной войны.