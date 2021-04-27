Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 06:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:15
Общество
Ученые из Волгограда разработали рецепт колбасы с пониженной калорийностью
06:02
Происшествия
Сыну алтайского бизнесмена предъявлены обвинения в хранении наркотиков
06:00
Политика
Конфликт между Чехией и Россией может негативно сказаться на туризме
05:55
Армия
Два атомных ракетных крейсера будут заложены в России по случаю Дня Победы
05:52
Общество
Привитые вакциной Pfizer заключенные в США пожаловались на кровотечение
05:50
Общество
Медкомиссия нашла несостыковки в смерти Марадоны
05:38
Политика
Байден неожиданно перешел на ненормативную лексику во время выступления
05:36
Экономика
Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
05:25
Наука
Космонавты РФ повторили рекорд безаварийных пусков 30-летней давности
05:11
Шоу-бизнес
Виктория Боня вскружила головы поклонникам фотографией ног в коротких шортах
05:10
Общество
Врач Ескова назвала ощущение кома в горле смертельно опасным признаком
05:01
Общество
Пару ношенных кроссовок Канье Уэста продали на аукционе за рекордную сумму
05:00
Общество
Василий Найда рассказал, как в Петербурге вспоминают катастрофу в ЧАЭС
04:58
Общество
Желтые пятна под веками могут указывать на повышенный уровень холестерина
04:57
Происшествия
Пьяный житель села в Тамбовском районе обстрелял дом соседа из ружья
04:52
Общество
Эмоциональное возбуждение может стать причиной плохого сна
04:37
Общество
Россиянам рассказали о посещении кладбища на Пасху
04:32
Армия
Боевой фрегат «Маршал Шапошников» стал частью сил постоянной готовности ТОФ
04:29
Общество
Врач Малышева перечислила правила приготовления полезного шашлыка
04:23
Общество
Финнам разъяснили «логичность» подарка Путина экс-премьеру Липпонену
Все новости

Два атомных ракетных крейсера будут заложены в России по случаю Дня Победы

Армия
Два атомных ракетных крейсера будут заложены в России по случаю Дня Победы
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 27 апреля. Корабелы отметят День Победы закладкой шести кораблей и подводных лодок. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Начало строительства двух атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» намечено на начало мая. Также будут заложены два корвета проекта 20380 на Амурском судостроительном заводе. Кроме этого, старт работ по возведению двух подводных лодок проекта 636.3 начнется на «Адмиралтейских верфях» в мае, заявил источник в интервью ТАСС. Так российские корабелы отпразднуют День Победы.

Недавно начальник вещевой службы группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии Алексей Бабников рассказал, что парад Победы на российской авиабазе Хмеймим впервые пройдет с участием трех исторических коробок: военнослужащие будут одеты в красноармейскую форму времен Великой Отечественной войны.

крейсер парад победы корабелы
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 207169 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 187707 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 76290 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 49419 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 39361 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Все новости / Армия / Два атомных ракетных крейсера будут заложены в России по случаю Дня Победы
Рейтинг@Mail.ru