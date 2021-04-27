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Привитые вакциной Pfizer заключенные в США пожаловались на кровотечение

Общество
Привитые вакциной Pfizer заключенные в США пожаловались на кровотечение
needpix.com

Форт Мэдисон, 27 апреля. Десятки осужденных, отбывающих сроки в исправительной колонии штата Айова в США, пострадали от инъекции вакциной компании Pfizer, доза которой в шесть раз превышала допустимую.

Мать одного из заключенных рассказала о жалобах сына на кровотечение. По ее словам, в это время он находился в ванной комнате, которая впоследствии сильно преобразилась в цвете, передает The New York Times.

«Когда он пошел умываться, у него шла кровь. Вся ванная была в крови», — поделилась женщина пострадавшего.

Родственники других потерпевших сообщили о рвоте и иных симптомах. В общей сложности передозировку диагностировали 77 осужденным. При этом ни один из них не был направлен в больницу, уточнил пресс-секретаря колонии Корд Овертон. В результате власти приостановили вакцинацию и временно отстранили от работы двух медсестер.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла ранее не исключил возможность появления необходимости пройти процедуру вакцинации в третий раз для привитых разработкой его компании. Инъекция может потребоваться в течение 12 месяцев после прохождения двухкомпонентного курса.

сша тюрьма вакцинация коронавирус
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