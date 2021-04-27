Медкомиссия нашла несостыковки в смерти Марадоны

Буэнос-Айрес, 27 апреля. Аргентинский футболист Диего Марадона мог быть мертв за несколько часов до попыток реанимации. Об этом сообщила газета Clarín со ссылкой на данные медкомиссии.

По данным издания, доктора должны были лечить бывшего спортсмена другим методом. Медкомиссия указала, что личный врач Марадоны Леопольдо Луке и психиатр Агустина Косачов не придали значения его проблемам с сердцем и циррозу, не обеспечив должный уход.

Ошибки врачей случаются и в России. Одна из таких произошла в Нижегородской области, когда пациенту удалили желудок из-за неверного диагноза.