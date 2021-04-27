Байден неожиданно перешел на ненормативную лексику во время выступления

Вашингтон, 27 апреля. Президент США Джозеф Байден в ходе речи, посвященной проблеме приверженцев идеи о превосходстве белой расы и американцев, случайно изменил слово флаг на нецензурное ругательство.

Вместо этого демократ произнес термин для обозначения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Данная часть выступления главы Белого дома прошла под знаком истребления нацистских настроений среди последователей версии о главенстве одной расы.

Американский лидер неоднократно попадал в неловкие ситуации из-за невозможности правильно произнести заготовленный заранее текст. Во время речи о развитии ситуации с коронавирусом политик спутал салон красоты с салуном — баром времен Дикого Запада. Об этом рассказали китайские аналитики. По их словам, слушатели не смогли сдержать улыбку.