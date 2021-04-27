Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам

Москва, 27 апреля. Автоэксперты портала Carbuzz составили рейтинг автомобилей с лучшими ключевыми показателями для городской жизни.

Эксперты считают, что одной из важнейших характеристик для городского авто являются габариты, поскольку дороги могут быть узкими, а парковка вызывать ужас. При этом слишком маленькие автомобили тоже не попали в рейтинг. Среди характеристик, по которым отбирали машины, также есть экономия топлива, «бодрый двигатель», небольшой радиус поворота, автоматически складывающиеся зеркала.

Mazda CX-30

Небольшой хэтчбек, при этом в нем достаточно грузового места для еженедельных поездок в магазины для двух человек и места для еще двоих сзади. Экономия топлива приличная, но не впечатляющая. Радиус поворота составляет 11,43 метра.

mazda.ru /

Toyota Corolla Hybrid

Расход топлива у этой модели эксперты назвали фантастически экономным. Машина удивительно легкая и маневренная. Интерьер более чем приемлем для этой ценовой категории. Дополнительные преимущества входят в пакет Toyota Safety Sense 2.0 и включают в себя обнаружение преграды, автоматическое торможение, предупреждение о выезде с полосы движения, помощь по дорожным знакам и адаптивный круиз-контроль.

toyota.com /

Lexus UX Hybrid

Самый маленький гибридный внедорожник, предлагаемый в премиальном сегменте. Машина позволяет пробираться через узкие пути в городе и маневрировать в пробках. Удобный интерьер с грузовым пространством городского типа — не слишком большой, но сумки с покупками поместятся. Интеграция Apple CarPlay и Android Auto, Amazon Alexa и Google Assistant являются стандартными.

lexus.com /

Honda Insight

Honda Insight удается сохранить большую часть маневренной динамики Honda Civic. В стандартную комплектацию входит комплект Honda Sensing: предотвращение столкновения, помощь в удержании полосы движения и предупреждение о выезде, а также распознавание дорожных знаков. Салон качественный и удобный.

wikipedia.org / IFCAR, Общественное достояние

Honda Fit

Автомобиль «проскользнет» на самых маленьких парковочных местах и имеет небольшой радиус разворота. Внутри он на удивление просторен.

hondanews.com / Honda Motor

Mini Cooper Hardtop

Эту модель эксперты называют лучшим выбором для тех, кто хочет «немного спортивности», выбираясь из маленьких улиц города. Авто очень маневренное, место для пассажира весьма приличное, а вот грузовое пространство совсем незначительное.

miniusa.com /

Mini Cooper Hardtop

Полностью электрический автомобиль имеет смысл только, если у водителя есть легкий доступ к зарядке в плотном городе. Это крошечный автомобиль с динамичной трансмиссией. Одна полная зарядка должна дать до 363 километров пробега. Радиус разворота весьма незначительный. В стандартной комплектации есть автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов.

nissannews.com / Nissan Motor Company

Kia Soul

У Kia Soul больше внутреннего пространства, чем у его ближайших конкурентов, таких как Hyundai Kona. Он маневренен по узким улочкам и имеет отличный радиус поворота.

kia.ru / «Киа Моторс Россия и СНГ»

Jeep Wrangler

На первый взгляд Jeep Wrangler звучит как ужасная идея для городского автомобиля, однако от конкурентов его выгодно отличает короткий радиус разворота, высокая маневренность и экономия топлива.

fcanorthamerica.com / FCA US LLC

Toyota 86

Toyota 86 небольшая, маневренная и управляется как спортивный автомобиль. Багажник пригоден для повседневного использования, а при поездке за город у водителя есть возможность установить полный комплект запасных колес и шин сзади, опустив сиденья.

toyota.com /

Ранее аналитики составили список автомобилей, которые наиболее подходят для отечественных дорог. На первом месте в списке находится Renault Logan. В первую пятерку также вошли KIA Rio X, Lada Largus Cross, Lada Granta и Renault Kwid.