Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 06:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:15
Общество
Ученые из Волгограда разработали рецепт колбасы с пониженной калорийностью
06:02
Происшествия
Сыну алтайского бизнесмена предъявлены обвинения в хранении наркотиков
06:00
Политика
Конфликт между Чехией и Россией может негативно сказаться на туризме
05:55
Армия
Два атомных ракетных крейсера будут заложены в России по случаю Дня Победы
05:52
Общество
Привитые вакциной Pfizer заключенные в США пожаловались на кровотечение
05:50
Общество
Медкомиссия нашла несостыковки в смерти Марадоны
05:38
Политика
Байден неожиданно перешел на ненормативную лексику во время выступления
05:36
Экономика
Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
05:25
Наука
Космонавты РФ повторили рекорд безаварийных пусков 30-летней давности
05:11
Шоу-бизнес
Виктория Боня вскружила головы поклонникам фотографией ног в коротких шортах
05:10
Общество
Врач Ескова назвала ощущение кома в горле смертельно опасным признаком
05:01
Общество
Пару ношенных кроссовок Канье Уэста продали на аукционе за рекордную сумму
05:00
Общество
Василий Найда рассказал, как в Петербурге вспоминают катастрофу в ЧАЭС
04:58
Общество
Желтые пятна под веками могут указывать на повышенный уровень холестерина
04:57
Происшествия
Пьяный житель села в Тамбовском районе обстрелял дом соседа из ружья
04:52
Общество
Эмоциональное возбуждение может стать причиной плохого сна
04:37
Общество
Россиянам рассказали о посещении кладбища на Пасху
04:32
Армия
Боевой фрегат «Маршал Шапошников» стал частью сил постоянной готовности ТОФ
04:29
Общество
Врач Малышева перечислила правила приготовления полезного шашлыка
04:23
Общество
Финнам разъяснили «логичность» подарка Путина экс-премьеру Липпонену
Все новости

Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 05:37
Экономика
Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
pixabay.com

Москва, 27 апреля. Автоэксперты портала Carbuzz составили рейтинг автомобилей с лучшими ключевыми показателями для городской жизни.

Эксперты считают, что одной из важнейших характеристик для городского авто являются габариты, поскольку дороги могут быть узкими, а парковка вызывать ужас. При этом слишком маленькие автомобили тоже не попали в рейтинг. Среди характеристик, по которым отбирали машины, также есть экономия топлива, «бодрый двигатель», небольшой радиус поворота, автоматически складывающиеся зеркала.

Mazda CX-30

Небольшой хэтчбек, при этом в нем достаточно грузового места для еженедельных поездок в магазины для двух человек и места для еще двоих сзади. Экономия топлива приличная, но не впечатляющая. Радиус поворота составляет 11,43 метра.

Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
mazda.ru  / 

Toyota Corolla Hybrid

Расход топлива у этой модели эксперты назвали фантастически экономным. Машина удивительно легкая и маневренная. Интерьер более чем приемлем для этой ценовой категории. Дополнительные преимущества входят в пакет Toyota Safety Sense 2.0 и включают в себя обнаружение преграды, автоматическое торможение, предупреждение о выезде с полосы движения, помощь по дорожным знакам и адаптивный круиз-контроль.

Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
toyota.com  / 

Lexus UX Hybrid

Самый маленький гибридный внедорожник, предлагаемый в премиальном сегменте. Машина позволяет пробираться через узкие пути в городе и маневрировать в пробках. Удобный интерьер с грузовым пространством городского типа — не слишком большой, но сумки с покупками поместятся. Интеграция Apple CarPlay и Android Auto, Amazon Alexa и Google Assistant являются стандартными.

Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
lexus.com  / 

Honda Insight

Honda Insight удается сохранить большую часть маневренной динамики Honda Civic. В стандартную комплектацию входит комплект Honda Sensing: предотвращение столкновения, помощь в удержании полосы движения и предупреждение о выезде, а также распознавание дорожных знаков. Салон качественный и удобный.

Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
wikipedia.org  / IFCAR, Общественное достояние

Honda Fit

Автомобиль «проскользнет» на самых маленьких парковочных местах и имеет небольшой радиус разворота. Внутри он на удивление просторен.

Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
hondanews.com  / Honda Motor

Mini Cooper Hardtop

Эту модель эксперты называют лучшим выбором для тех, кто хочет «немного спортивности», выбираясь из маленьких улиц города. Авто очень маневренное, место для пассажира весьма приличное, а вот грузовое пространство совсем незначительное.

Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
miniusa.com  / 

Mini Cooper Hardtop

Полностью электрический автомобиль имеет смысл только, если у водителя есть легкий доступ к зарядке в плотном городе. Это крошечный автомобиль с динамичной трансмиссией. Одна полная зарядка должна дать до 363 километров пробега. Радиус разворота весьма незначительный. В стандартной комплектации есть автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов.

Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
nissannews.com  / Nissan Motor Company

Kia Soul

У Kia Soul больше внутреннего пространства, чем у его ближайших конкурентов, таких как Hyundai Kona. Он маневренен по узким улочкам и имеет отличный радиус поворота.

Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
kia.ru  / «Киа Моторс Россия и СНГ»

Jeep Wrangler

На первый взгляд Jeep Wrangler звучит как ужасная идея для городского автомобиля, однако от конкурентов его выгодно отличает короткий радиус разворота, высокая маневренность и экономия топлива.

Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
fcanorthamerica.com  / FCA US LLC

Toyota 86

Toyota 86 небольшая, маневренная и управляется как спортивный автомобиль. Багажник пригоден для повседневного использования, а при поездке за город у водителя есть возможность установить полный комплект запасных колес и шин сзади, опустив сиденья.

Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
toyota.com  / 

Ранее аналитики составили список автомобилей, которые наиболее подходят для отечественных дорог. На первом месте в списке находится Renault Logan. В первую пятерку также вошли KIA Rio X, Lada Largus Cross, Lada Granta и Renault Kwid.

автомобили рейтинг
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 207169 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 187707 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 76290 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 49419 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 39361 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Все новости / Экономика / Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам
Рейтинг@Mail.ru