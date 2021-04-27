Названы лучшие автомобили для езды по городским улицам

Москва, 27 апреля. Автоэксперты портала Carbuzz составили рейтинг автомобилей с лучшими ключевыми показателями для городской жизни.
Эксперты считают, что одной из важнейших характеристик для городского авто являются габариты, поскольку дороги могут быть узкими, а парковка вызывать ужас. При этом слишком маленькие автомобили тоже не попали в рейтинг. Среди характеристик, по которым отбирали машины, также есть экономия топлива, «бодрый двигатель», небольшой радиус поворота, автоматически складывающиеся зеркала.
Mazda CX-30
Небольшой хэтчбек, при этом в нем достаточно грузового места для еженедельных поездок в магазины для двух человек и места для еще двоих сзади. Экономия топлива приличная, но не впечатляющая. Радиус поворота составляет 11,43 метра.
Toyota Corolla Hybrid
Расход топлива у этой модели эксперты назвали фантастически экономным. Машина удивительно легкая и маневренная. Интерьер более чем приемлем для этой ценовой категории. Дополнительные преимущества входят в пакет Toyota Safety Sense 2.0 и включают в себя обнаружение преграды, автоматическое торможение, предупреждение о выезде с полосы движения, помощь по дорожным знакам и адаптивный круиз-контроль.
Lexus UX Hybrid
Самый маленький гибридный внедорожник, предлагаемый в премиальном сегменте. Машина позволяет пробираться через узкие пути в городе и маневрировать в пробках. Удобный интерьер с грузовым пространством городского типа — не слишком большой, но сумки с покупками поместятся. Интеграция Apple CarPlay и Android Auto, Amazon Alexa и Google Assistant являются стандартными.
Honda Insight
Honda Insight удается сохранить большую часть маневренной динамики Honda Civic. В стандартную комплектацию входит комплект Honda Sensing: предотвращение столкновения, помощь в удержании полосы движения и предупреждение о выезде, а также распознавание дорожных знаков. Салон качественный и удобный.
Honda Fit
Автомобиль «проскользнет» на самых маленьких парковочных местах и имеет небольшой радиус разворота. Внутри он на удивление просторен.
Mini Cooper Hardtop
Эту модель эксперты называют лучшим выбором для тех, кто хочет «немного спортивности», выбираясь из маленьких улиц города. Авто очень маневренное, место для пассажира весьма приличное, а вот грузовое пространство совсем незначительное.
Mini Cooper Hardtop
Полностью электрический автомобиль имеет смысл только, если у водителя есть легкий доступ к зарядке в плотном городе. Это крошечный автомобиль с динамичной трансмиссией. Одна полная зарядка должна дать до 363 километров пробега. Радиус разворота весьма незначительный. В стандартной комплектации есть автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов.
Kia Soul
У Kia Soul больше внутреннего пространства, чем у его ближайших конкурентов, таких как Hyundai Kona. Он маневренен по узким улочкам и имеет отличный радиус поворота.
Jeep Wrangler
На первый взгляд Jeep Wrangler звучит как ужасная идея для городского автомобиля, однако от конкурентов его выгодно отличает короткий радиус разворота, высокая маневренность и экономия топлива.
Toyota 86
Toyota 86 небольшая, маневренная и управляется как спортивный автомобиль. Багажник пригоден для повседневного использования, а при поездке за город у водителя есть возможность установить полный комплект запасных колес и шин сзади, опустив сиденья.
Ранее аналитики составили список автомобилей, которые наиболее подходят для отечественных дорог. На первом месте в списке находится Renault Logan. В первую пятерку также вошли KIA Rio X, Lada Largus Cross, Lada Granta и Renault Kwid.