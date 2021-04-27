Космонавты РФ повторили рекорд безаварийных пусков 30-летней давности

Москва, 27 апреля. Россия с 2018 года выполнила 58 безаварийных пусков космических ракет подряд. Таким образом, был повторен рекорд, установленный в 1992–1993 годах.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Этот старт стал 58-м успешным для российских космических ракет с момента последней аварии в 2018 году.

Тогда авария при разделении ступеней ракеты «Союз-ФГ» прервала полет к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-10». Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения. Примечательно, что во времена СССР в период с января 1983 по ноябрь 1984 года был установлен рекорд из 185 успешных космических пусков подряд, пишет РИА Новости.

Ранее Роскосмос поделился видео, на котором производится запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 спутниками компании OneWeb на борту. Полет в космос стартовал с космодрома Восточный.