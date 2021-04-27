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Виктория Боня вскружила головы поклонникам фотографией ног в коротких шортах

Шоу-бизнес
Виктория Боня вскружила головы поклонникам фотографией ног в коротких шортах
instagram.com  /  @victoriabonya

Москва, 27 апреля. Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня раздразнила подписчиков в соцсети снимками своих ягодиц.

Светская львица вновь отправилась на Мальдивы, ставшие в этом сезоне местом «паломничества» российских звезд. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько снимков с вечерней прогулки. Боня предстала перед подписчиками в короткой рубашке, лимонных облегающих мини-шортах и босоножках на шпильках.

Поклонникам она предложила выбрать лучший из трех снимков. Большинство ожидаемо выбрали кадр, где теледива демонстрирует свои ягодицы в выгодном свете. Некоторые поклонники попросили сжалиться над ними, а многие признали, что хорош каждый кадр.

«Виктория, вы в прекрасной форме, все три хороши! Знаю, сколько труда уходит на работу над собой», — оставила комментарий пользователь под ником allatina_.

«Вообще нравится сейчас в какой вы форме», — добавила svetik_svetik_svetulya.

«Вы для меня пример, как нужно выглядеть», — отметила olgazarannikova2018.

Некоторое время назад «пятая точка» Бони подверглась жесткой критике со стороны скандального блогера Лены Миро. Показав одну из фотографий со страницы модели, Миро выразила мнение, что экс-участница «Дома-2» решилась на операцию по увеличению ягодиц или же переборщила с фотошопом.

Блогер подчеркнула, что никогда не поверит в то, что на фотографиях из соцсети подписчики видят настоящие ягодицы светской львицы. В качестве доказательства она показала кадры, сделанные папарацци и не прошедшие обработку.

мальдивы боня
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