Врач Ескова назвала ощущение кома в горле смертельно опасным признаком

Москва, 27 апреля. Ком в горле может оказаться симптомом нейроинфекции, язвы или грыжи. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Ескова.

Чаще всего ком образуется из-за стресса на протяжении длительного времени. Однако при першении и боли при глотании можно говорить и о более серьезной проблеме: перенесенной черепно-мозговой травме, инсульте или нейроинфекции. Также ком в горле указывает на заболевания желудочно-кишечного тракта: язву или грыжу пищеводного отверстия диафрагмы.

В отдельных случаях неприятные ощущения в горле появляются при заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска. Причем появляются боли при глотании, которые могут отдавать в ухо или нижнюю челюсть. Правильный диагноз может поставить только специалист, к которому незамедлительно нужно обратиться.

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