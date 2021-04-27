Пару ношенных кроссовок Канье Уэста продали на аукционе за рекордную сумму

Гонконг, 27 апреля. Кроссовки американского рэпера Канье Уэста проданы на аукционе за рекордные 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's в соцсетях.

Проданную пару кроссовок музыкант разработал в 2008 году при сотрудничестве с американской компанией Nike. Они получили название Nike Air Yeezy 1. Кроссовки ознаменовали собой рождение Yeezy — созданного Уэстом бренда, который коллекционеры по сей день высоко оценивают.

Проданная на аукционе пара была черного цвета с бежевой подошвой. Кроссовки выпущены только в одном экземпляре и больше не переиздавались. На торгах в Гонконге обувь звезды за 1,8 миллиона долларов приобрела компания Rares, которая в будущем намерена продавать кроссовки рэпера по «долям».

Стриминговая платформа Netflix ранее заплатила 30 миллионов долларов за право на показ сериала о жизни Канье Уэста. Съемки документальной киноленты длились на протяжении почти 20 лет.