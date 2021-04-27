Желтые пятна под веками могут указывать на повышенный уровень холестерина

Москва, 27 апреля. Повышенный уровень холестерина в крови может стать причиной многих болезней. Распознать его можно с помощью желтых пятен под кожей век, отметил терапевт Георгий Сапего.

Холестерин условно делят на «хороший» и «плохой». Первый вид препятствует развитию атеросклероза, а второй провоцирует его развитие, в результате чего портятся артерии, объяснил врач в беседе с радио Sputnik.

Повышенный холестерин дает о себе знать, когда артерии уже пострадали. Симптомами могут быть острая боль в груди, ногах, одышка, слабость, нарушение речи или равновесия. Распознать нарушение можно и внешне.

«Это ксантелазма: под кожей век появляются жироподобные желтоватые пятна. Чаще это можно заметить у людей в возрасте», — отметил врач.

Врачи из Американской ассоциации сердца пришли к выводу, что получаемый из еды холестерин не так опасен для организма. Негативным последствиям и повышению его уровня в крови способствуют насыщенные жиры.