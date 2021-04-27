Пьяный житель села в Тамбовском районе обстрелял дом соседа из ружья

Лермонтово, 27 апреля. Жители населенного пункта Лермонтово в Тамбовском районе обратились в полицию после того, как услышали несколько выстрелов на одной из сельских улиц.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что стрелком оказался 45-летний мужчина. Он заявил, что таким образом хотел отомстить своему соседу. Как выяснилось, перед стрельбой стрелок употреблял алкоголь. Оружие и боезапас виновник передал полицейским.

Теперь мужчине грозит уголовное преследование. Его обвиняют по статьям «Умышленное уничтожение или повреждения имущества» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровье».

Недавно за стрельбу из ружья был задержан житель Нерчинска. Он признался, что прострелил ногу девятилетней девочке, сообщила пресс-служба УМВД по региону.