Эмоциональное возбуждение может стать причиной плохого сна

Москва, 27 апреля. Продуктивный период бодрствования поможет крепкому и полноценному сну. Об этом рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Софья Черкасова.

Для улучшения качества сна необходимо провести день активно. Чтение расслабляющих книг поможет легче заснуть. Также за час до отдыха необходимо отказаться от использования гаджетов и физических нагрузок.

Кроме того, выяснение отношений и эмоциональное возбуждение перед сном может стать причиной недосыпа и бессонницы, рассказала Черкасова в эфире «Радио-1». По словам специалиста, одежда тоже влияет на качество сна. Необходимо выбирать удобную и комфортную пижаму.

Недавно врач-невролог Ольга Голубинская рассказала об опасности постоянной зевоты. По ее словам, это может сигнализировать не только о необходимости отдыха и сна, но и о серьезных заболеваниях.