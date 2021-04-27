Россиянам рассказали о посещении кладбища на Пасху

Главный христианский праздник Пасха отмечается верующими всего мира с ликованием, поэтому в этот день не полагается ездить на кладбище и совершать панихиды.

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве разъяснил, что посетить кладбище можно в специально отведенный день — Радоницу, во вторник после пасхальной недели. Священнослужитель отметил, что традиция посещать кладбище на Пасху появилась в советское время, когда храмы были закрыты. Сегодня же подобное оправдано быть не может. Праздник нужно встречать в храме.

«Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах — это язычество, которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало правую веру. Когда преследуют веру — возникают тяжелые суеверия», — подчеркнул Ильяшенко, добавив, что поминать усопших спиртным недопустимо.

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Как поминать усопших в дни Пасхи

Первое поминовение усопших совершается на второй седмице, после Фомина воскресенья, во вторник. Главное, что каждый может сделать для покинувших этот мир, прочитать молитву. Фактически это долг христианина.

Перед тем как прийти на кладбище, следует отправиться в храм к началу службы и подать записку с именами усопших для поминовения. После литургии нужно отслужить панихиду. Ильяшенко напоминает, что важно самим причаститься.

Невские Новости / Надежда Дроздова

Посещение кладбища

У могилки священнослужитель рекомендует зажечь свечку и помолиться. На Радоницу можно прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.

Ильяшенко подчеркивает, что есть или пить на кладбище не стоит. Употребление алкоголя категорически запрещено. Не стоит оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба, поскольку это не более чем пережиток язычества.

В 2021 году Пасха выпадает на 2 мая. 26 апреля началась Страстная неделя — самый строгий этап поста перед Пасхой. В этот период верующие отказываются от многих продуктов, нельзя петь, танцевать, сквернословить, ссориться.