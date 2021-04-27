Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 04:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:37
Общество
Россиянам рассказали о посещении кладбища на Пасху
04:32
Армия
Боевой фрегат «Маршал Шапошников» стал частью сил постоянной готовности ТОФ
04:29
Общество
Врач Малышева перечислила правила приготовления полезного шашлыка
04:23
Общество
Финнам разъяснили «логичность» подарка Путина экс-премьеру Липпонену
04:18
Общество
Диетолог Дианова предупредила об опасности плесени на продуктах
04:16
Политика
США признали Минские соглашения основой возвращения мира на восток Украины
04:03
Общество
Видеорегистратор возглавил список самых полезных гаджетов для автомобиля
04:02
Политика
Есть ли шанс у конструктивной оппозиции? Колонка Сергея Малинковича
03:52
Происшествия
Прыжки через заграждения у Капитолия закончились арестом 22-летнего американца
03:47
Политика
Шведская журналистка рассказала, как Украина борется с советским прошлым
03:35
Политика
Матвиенко поздравила коллег из Туркменистана с назначением на новые должности
03:24
Общество
Обнищавшие украинцы готовятся к новому повышению цен на газ
03:24
Общество
IT-специалист Закарян рассказал о способах защиты смартфона от взлома
03:05
Экономика
Компания Tesla подвела итоги первого квартала 2021 года
03:03
Общество
Генсек ООН высоко оценил усилия РФ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
03:02
Общество
Одессит объяснил, почему Украина не будет спасать Херсонщину от подтоплений
03:00
Политика
Байден превратил русофобию в основную составляющую политики США
02:53
Общество
Диетолог Мухина назвала полезные продукты при компульсивном переедании
02:45
Общество
Спецкоридоры для привитых от COVID-19 могут появиться в аэропортах РФ
02:42
Общество
Британский ученый Стил перечислил замедляющие процесс старения привычки
Все новости

Россиянам рассказали о посещении кладбища на Пасху

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 04:41
Общество
Россиянам рассказали о посещении кладбища на Пасху
Федеральное агентство новостей

Главный христианский праздник Пасха отмечается верующими всего мира с ликованием, поэтому в этот день не полагается ездить на кладбище и совершать панихиды.

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве разъяснил, что посетить кладбище можно в специально отведенный день — Радоницу, во вторник после пасхальной недели. Священнослужитель отметил, что традиция посещать кладбище на Пасху появилась в советское время, когда храмы были закрыты. Сегодня же подобное оправдано быть не может. Праздник нужно встречать в храме.

«Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах — это язычество, которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало правую веру. Когда преследуют веру — возникают тяжелые суеверия», — подчеркнул Ильяшенко, добавив, что поминать усопших спиртным недопустимо.

Россиянам рассказали о посещении кладбища на Пасху
pixabay.com  / 

Как поминать усопших в дни Пасхи

Первое поминовение усопших совершается на второй седмице, после Фомина воскресенья, во вторник. Главное, что каждый может сделать для покинувших этот мир, прочитать молитву. Фактически это долг христианина.

Перед тем как прийти на кладбище, следует отправиться в храм к началу службы и подать записку с именами усопших для поминовения. После литургии нужно отслужить панихиду. Ильяшенко напоминает, что важно самим причаститься.

Россиянам рассказали о посещении кладбища на Пасху
Невские Новости  / Надежда Дроздова

Посещение кладбища

У могилки священнослужитель рекомендует зажечь свечку и помолиться. На Радоницу можно прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.

Ильяшенко подчеркивает, что есть или пить на кладбище не стоит. Употребление алкоголя категорически запрещено. Не стоит оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба, поскольку это не более чем пережиток язычества.

В 2021 году Пасха выпадает на 2 мая. 26 апреля началась Страстная неделя — самый строгий этап поста перед Пасхой. В этот период верующие отказываются от многих продуктов, нельзя петь, танцевать, сквернословить, ссориться.

кладбище пасха радоница
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 207169 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 187707 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 76290 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 49419 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 39361 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Все новости / Общество / Россиянам рассказали о посещении кладбища на Пасху
Рейтинг@Mail.ru