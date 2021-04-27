Боевой фрегат «Маршал Шапошников» стал частью сил постоянной готовности ТОФ

Петропавловск-Камчатский, 27 апреля. Фрегат «Маршал Шапошников» прошел программу заводских испытаний и включился в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Подчеркивается, что в море корабль подтвердил соответствие маневренных и скоростных качеств ранее заявленным характеристикам, продемонстрировал надежную работу систем и механизмов, навигационных и радиотехнических средств.

В полигонах боевой подготовки фрегат провел пуски крылатых ракет комплекса «Калибр» по морским и воздушным целям, выполнил серию артиллерийских стрельб, торпедами и глубинными бомбами атаковал субмарину условного противника, поразил зенитными ракетами «Кинжал» воздушную мишень и осуществил постановки радиоэлектронных помех.

Ранее боевые корабли из состава Тихоокеанского флота ВМФ РФ провели учения по поиску и атаке подводной лодки в Японском море. Сообщается, что в маневрах был задействован самолет Ил-38.