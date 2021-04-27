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Врач Малышева перечислила правила приготовления полезного шашлыка

Общество
Врач Малышева перечислила правила приготовления полезного шашлыка
pixabay.com

Москва, 27 апреля. Врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла секреты приготовления полезного шашлыка. Один из них — делать маринад на пиве или вине.

Маринование мяса в пиве или красном вине может снизить образование канцерогенных соединений в жареном продукте на 80% и на 40% соответственно. В качестве специй специалисты предлагают использовать розмарин, который блокирует вредные для организма вещества, отметила Малышева в Instagram.

Нарезать мясо следует маленькими кусочками, чтобы они быстрее приготовились. Так воздействие гетероциклических смол будет ниже. Перед тем, как отправить мясо на мангал, нужно пару минут прогреть его в микроволновке. Образовавшуюся жидкость необходимо слить.

Еще один секрет — следить за температурой с помощью специального термометра для мяса. Если шашлык нагреется свыше 168 градусов, то в нем начнут образовываться канцерогенные вещества, предупредила Малышева.

Главной целью приготовления шашлыка является уничтожение бактерии на мясе. Для этого нужен правильный маринад. В его составе должны быть лук и соль, а к кетчупам и другим компонентам следует относиться с осторожностью.

малышева шашлык советы
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