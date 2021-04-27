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Финнам разъяснили «логичность» подарка Путина экс-премьеру Липпонену

Общество
Финнам разъяснили «логичность» подарка Путина экс-премьеру Липпонену
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Хельсинки, 27 апреля. Российский флорист объяснил финским журналистам, почему красные розы, подаренные Пааво Липпонену российским президентом Владимиром Путиным были «логичным выбором».

Экс-премьер Финляндии Липпонен в интервью Ilta-Sanomat сообщил, что в честь своего 80-летия получил в подарок от Владимира Путина большой букет красных роз.

«Огромный букет красных роз, наверное, целую дюжину», — рассказал политик.

Русский флорист, владеющая цветочным магазином в финском городе Эспоо, Ирина Крессиак сообщила журналистам, что этот выбор цветов очень логичный для русской культуры. В отличие от Финляндии, где такие букеты связывают только с романтическими отношениями, в России красные розы воспринимаются иначе.

«В России красные розы можно дарить в любой ситуации. Их часто дарят на важных официальных мероприятиях», — уточнила Крессиак.

Флорист добавила, что в России не принято дарить желтые розы, поскольку они являются символом печали, разлуки или измены. Еще одним отличием от Финляндии является то, что россияне не привыкли дарить розы поштучно, традиционно они покупают букеты.

Напомнила специалист финнам и про негласное правило о нечетном числе цветов в букете. Четное количество цветов обычно приносят на похороны.

«В России цветы дарят чаще, чем в Финляндии, но себе домой их покупают реже. А вот финны нередко покупают цветы именно для себя», — добавила флорист.

Зарубежная пресса не в первый раз обсуждает букеты, которые российский президент дарит иностранным политикам. В 2018 году СМИ сравнивали подарки главы государства канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и первой леди Франции Бриджит Макрон. Тогда флорист Елизавета Ястовая подчеркнула, что никакого тайного смысла подарок для первой леди Франции в себе не несет, а лишь продолжает традицию классических деловых букетов.

путин финляндия Липпонен
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