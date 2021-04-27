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Диетолог Дианова предупредила об опасности плесени на продуктах

Общество
Диетолог Дианова предупредила об опасности плесени на продуктах
roscontrol.com  /  Пресс-служба Росконтроля

Москва, 27 апреля. Любой продукт, на котором начала образовываться плесень, нельзя употреблять в пищу. Об этом рассказала гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Маленькое образовавшееся пятно плесени является свидетельством того, что продукт заражен полностью. Употребление такой пищи может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Находящиеся в плесени токсины провоцируют риск развития диареи и повреждают клетки кишечника.

Кроме этого, плесень может стать причиной образования аллергической реакции. Она проявляется как в обычном несварении, так и в образовании сыпи, пояснила Дианова 360tv.ru.

Недавно врач-диетолог Сергей Обложко предостерег от излишнего употребления минеральной воды. По его словам, это может нанести вред здоровью человека.

еда плесень продукт
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