Вашингтон, 27 апреля. Реализация Минских соглашений — единственный способ урегулировать конфликт на востоке Украины. Документ представляет основу для дипломатического подхода к разрешению проблемы.

Поддержку выказало американское руководство в ответ на просьбу прокомментировать стремление президента Украины Владимира Зеленского внести изменения в договоренности. В Госдепе отметили первостепенную роль выполнения взятых сторонами конфликта обязательств. Несмотря на это, представитель США в очередной раз призвал к этому Россию, а не Киев. Последний не первый раз отказывается исполнить положения соглашений.

«Мы продолжим использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии, однако Россия должна отказаться от своей непримиримой позиции», — подчеркнули в Госдепе.

Ранее в Кремле с тревогой отнеслись к заявлению Зеленского о желании скорректировать Минские соглашения. Для начала необходимо реализовать старые положения документа, заявил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.