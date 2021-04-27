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Видеорегистратор возглавил список самых полезных гаджетов для автомобиля

Общество
Видеорегистратор возглавил список самых полезных гаджетов для автомобиля
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 27 апреля. Большинство российских водителей признали видеорегистратор самым нужным автомобильным гаджетом. Участниками опроса на соответствующую тему стали более 2,5 тысячи человек.

Видеорегистратор есть в наличии или планируется к покупке у 62% пользователей портала «Авто.ру». Этот небольшой гаджет позволяет разрешить спорные ситуации на дорогах в случае ДТП. На втором месте расположились радар-детекторы. В последнее время этот девайс становится менее популярным из-за наличия аналогичной функции в навигаторах на смартфонах. С их помощью можно узнать о присутствии рядом дорожных камер или фиксаторов скорости.

Замыкают тройку лидеров камеры заднего вида и парктроники. Далее идут держатели для телефона и электрокомпрессоры. В список полезных гаджетов вошли переходник от 12-вольтного «прикуривателя» на USB-разъемы, преобразователи напряжения с 12 в 220 вольт, пауэрбанки и автомобильные пылесосы.

Автоэксперты ранее предупредили об опасности заправки топливного банка «под крышку». Такие действия могут привести к нарушению работы системы вентиляции и другим неисправностям в автомобиле.

видеорегистратор авто гаджет
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