Видеорегистратор возглавил список самых полезных гаджетов для автомобиля

Москва, 27 апреля. Большинство российских водителей признали видеорегистратор самым нужным автомобильным гаджетом. Участниками опроса на соответствующую тему стали более 2,5 тысячи человек.

Видеорегистратор есть в наличии или планируется к покупке у 62% пользователей портала «Авто.ру». Этот небольшой гаджет позволяет разрешить спорные ситуации на дорогах в случае ДТП. На втором месте расположились радар-детекторы. В последнее время этот девайс становится менее популярным из-за наличия аналогичной функции в навигаторах на смартфонах. С их помощью можно узнать о присутствии рядом дорожных камер или фиксаторов скорости.

Замыкают тройку лидеров камеры заднего вида и парктроники. Далее идут держатели для телефона и электрокомпрессоры. В список полезных гаджетов вошли переходник от 12-вольтного «прикуривателя» на USB-разъемы, преобразователи напряжения с 12 в 220 вольт, пауэрбанки и автомобильные пылесосы.

Автоэксперты ранее предупредили об опасности заправки топливного банка «под крышку». Такие действия могут привести к нарушению работы системы вентиляции и другим неисправностям в автомобиле.