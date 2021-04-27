Прыжки через заграждения у Капитолия закончились арестом 22-летнего американца

Вашингтон, 27 апреля. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту незаконного проникновения на закрытую территорию здания Конгресса США. Злоумышленник задержан.

По версии страж правопорядка, мужчина перепрыгнул через заграждения, расставленные по периметру здания. Его автомобиль был обнаружен вблизи памятника в честь Авраама Линкольна. На этом участке парковка запрещена. Мотив арестованного еще предстоит выяснить. Его личность установлена — 22 летний житель Вирджинии.

«Мужчина задержан сегодня во второй половине дня за проникновение на находящуюся за ограждением территорию», — сказано в заявлении полиции Капитолия в Twitter.

Ранее здание Конгресса США закрыли на вход и выход из-за «угрозы безопасности». Очевидцы сообщили, что неизвестный пытался протаранить ограду Капитолия. Некоторые из них рассказывали о звуках стрельбы на месте событий.