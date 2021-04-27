Шведская журналистка рассказала, как Украина борется с советским прошлым

Киев, 27 апреля. Спустя 30 лет после развала СССР Украина все еще пытается разорвать связь с советской историей, иногда не обращая внимание на желания самих украинцев.

Обозреватель шведского портала Sveriges Radio Юханна Мелен напомнила читателям, что очередной виток борьбы с советским прошлым стартовал на Украине после госпереворота в 2014 году. При этом желание властей сменить географические названия, напоминающие об СССР, разделяют далеко не все жители страны. Журналистка посетила село Гороховское в нескольких десятках километров от столицы Киева.

Еще пять лет назад село называлось Петровское, в честь народного комиссара Григория Петровского, который отвечал за проведение политики Иосифа Сталина в советской республике Украине. Местный житель Василий Моисеевич сообщил шведской журналистке, что теперь поселок переименовали в честь протекающей рядом речки.

«Вся эта декоммунизация для меня, 77-летнего старика, полная ерунда. Только путает пожилого человека», — подчеркнул пенсионер.

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил обозревателю, что с момента старта кампании по декоммунизации были переименованы десятки тысяч названий населенных пунктов. Эти цифры он повторил дважды.

«Антону Дробовичу хорошо известно, что далеко не все украинцы поддерживают его работу. Многие хотят сохранить привычные названия», — констатирует Мелен.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Она напомнила, что Институт национальной памяти неоднократно критиковали за перекосы в одну и другую сторону. Два года назад уволили бывшего главу организации Владимира Вятровича. Он был настроен крайне радикально и восхвалял националистов, которые во Вторую мировую войну сотрудничали с фашистами.

Ранее известный российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков «Гоблин» в интервью ФАН заявил, что главная цель декоммунизации в бывших советских республиках — постановка России под внешнее управление. Как уточнил Пучков, РФ как правопреемница СССР, будет признана преступной, после чего последует пересмотр территориальной целостности страны. А дальше мировая общественность внезапно заявит, что Курильские острова, Калининград, Выборг достались России в результате преступных действий СССР и их необходимо будет вернуть.