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Матвиенко поздравила коллег из Туркменистана с назначением на новые должности

Политика
Матвиенко поздравила коллег из Туркменистана с назначением на новые должности
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 27 апреля. Член СФ РФ Валентина Матвиенко отправила поздравления президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и председателю Национального Совета республики Гульшат Маммедовой.

Президент Туркменистана избран на пост председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша страны. Матвиенко в обращении к Бердымухамедову отметила обоснованную поддержку народом курса туркменского политика на сохранение гражданского согласия. Президент, по словам российского парламентария, на протяжении многих лет самоотверженно трудится на высшем государственном посту во благо жителей государства и вносит весомый вклад в повышение благосостояния граждан.

Председатель российского Совета Федерации также поздравила Маммедову с назначением на должность председателя Меджлиса Милли Генгеша страны. Матвиенко подчеркнула всю важность развития политической стабильности республики в нынешнее время. По ее словам, при действующих представителях власти в Туркменистане растет общая мощь государства и его место как весомого игрока на международной арене.

«Дорогая Гульшат Сахыевна, дорожу добрыми личными отношениями с Вами. Рассчитываю, что благодаря совместным усилиям конструктивное сотрудничество России и Туркменистана будет расширяться во всех областях», — подытожила Валентина Матвиенко.

Недавно также Матвиенко выразила благодарность кубинскому политику Раулю Кастро за сотрудничество Кубы с Россией. Парламентарий высоко оценила существенный вклад Кастро в развитие многопланового развития российской и кубинской сторон.

матвиенко туркменистан бердымухамедов маммедова
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