Обнищавшие украинцы готовятся к новому повышению цен на газ

Киев, 27 апреля. Ряд украинцев с начала следующего месяца в принудительном порядке будут переведены на годовые тарифы, которые в некоторых случаях почти в два раза больше, передает «Обозреватель».

Изменение коснется всех бытовых потребителей газа. Подавляющее большинство поставщиков утвердило показатель на уровне 7,99 гривны за кубометр. Сейчас жители вносят за такой объем 6,99 гривны. В других случаях стоимость превышает 13,4 гривны. Журналисты выяснили, что с приходом заморозков некоторые семьи будут вынуждены переплачивать примерно 1,5 тыс. гривен в месяц.

Коммунальные услуги в текущем году для украинцев обернутся большими затратами. Потребителям придется заплатить на 100 млрд гривен больше, чем в прошлом году. Такой прогноз сделал руководитель комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко. В сравнении с 2013 годом разница тарифов в пересчете на гривны оказалась десятикратной.