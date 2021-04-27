IT-специалист Закарян рассказал о способах защиты смартфона от взлома

Москва, 27 апреля. Опасность взлома смартфона может представлять функционал устанавливаемого приложения. Об этом рассказал руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

Необходимо, по словам специалиста, внимательно проверять настройки телефона. Особенно на базе Android, ведь только на них есть функция доступа к пуш-уведомлениям одного приложения к другим. Специалист советует использовать двухфакторную авторизацию и не ставить слишком простые пароли.

Сервисы геолокации также могут стать причиной взлома смартфона. Иногда для безопасности нужно отключать эту функцию, пояснил Закарян в интервью агентству «Прайм».

Мошенники научились воровать голос и другие биометрические данные своих жертв. О способах защиты от злоумышленников рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.