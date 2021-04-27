Компания Tesla подвела итоги первого квартала 2021 года

Вашингтон, 27 апреля. Производитель электромобилей Tesla отчитался за первый квартал 2021 года. Компания завершила производственный цикл прибылью.

Прибыль компании составила 10,39 млрд долларов. Примечательно, что ранее убыточная компания Илона Маска по производству электрокаров, приносит своему основателю прибыть уже седьмой квартал подряд.

Возросшая выручка автопроизводителя объясняется высоким спросом на седан Model 3. За 2021 год руководство Tesla намерено расширить рынок сбыта на территории США, Азии и Европы.

Ранее миллиардер Илон Маск спрогнозировал гибель первым участникам экспедиции на Марсе. Маск отметил, что это приключение «не для всех», а «только для добровольцев».