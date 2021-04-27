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Генсек ООН высоко оценил усилия РФ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Общество
Генсек ООН высоко оценил усилия РФ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
flickr.com  /  U.S. Mission Photo by Eric Bridiers

Брюссель, 27 апреля. Высокий вклад России, Белоруссии и Украины в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС подчеркнул генсек ООН Антониу Гутерреш в своем выступлении.

Благодаря работе ученых, которые проанализировали обстоятельства аварии и представили важный анализ, удалось составить основу для планирования действий в чрезвычайных ситуациях. Как указал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, последствия чернобыльской катастрофы удалось сдержать благодаря усилиям правительств, научного и гражданского обществ.

Председатель совета МОО Союз «Чернобыль-Квант» Калининского района Санкт-Петербурга, ликвидатор и военный врач Василий Найда оценил фильмы и сериалы про трагедию на ЧАЭС. Ликвидатору в частности не понравилось то, что в западном сериале показали русских как пьяниц.

украина россия оон беларусь чаэс
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