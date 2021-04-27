Байден превратил русофобию в основную составляющую политики США

Вашингтон, 27 апреля. С приходом к власти Джо Байдена отношения между США и Россией вернулись к риторике холодной войны, заявил китайский политолог У Дахуэй.
Проректор Института российских исследований Университета Цинхуа У Дахуэй в колонке для китайского издания «Хуаньцю шибао» напомнил о взаимной высылке дипломатов между западным миром и Россией. По его словам, эти недружественные шаги были спровоцированы США.
Менталитет холодной войны
Политолог считает, что российский президент Владимир Путин «психологически подготовился к всестороннему ухудшению российско-американских отношений». И действительно, анализ внешней политики США в течение почти ста дней после прихода к власти Джо Байдена свидетельствует о том, что отношения между странами «неизбежно ухудшаются с еще большей интенсивностью».
«Во-первых, «русофобия» радикально переместилась с «политкорректности» внутри США на «политкорректность» в странах ЕС», — констатирует У Дахуэй.
По его словам, администрация Байдена продолжает «антироссийскую истерию», сформированную еще во время президентства Барака Обамы. Соединенные Штаты ради русофобии готовы не обращать внимание на серьезные последствия, к которым она может привести. Байден не стесняется называть Москву «главным врагом Америки», обещая «дать отпор» растущему влиянию РФ.
«Это новое противостояние во многом соответствует менталитету холодной войны, которого придерживалась американская политическая элита, за исключением того, что роль Советского Союза теперь играет Россия и еще одна крупная восточная страна. <…> «Русофобия» стала не только «политкорректностью» США, но и становится «политкорректностью» стран ЕС. Выполнение стремлений Байдена и усиление антироссийских договоренностей стали для стран ЕС «демонстрацией искренности» в намерении улучшить отношения с США», — констатирует политолог.
Взаимная высылка дипломатов таким образом становится закономерным следствием политики западных стран.
Готовность к войне
Россия готова к военным конфликтам с США и полному разрыву отношений. Этот факт стал вторым пунктом, свидетельствующим об ухудшении отношений между Москвой и Вашингтоном при Байдене.
После инаугурации Байден дал Киеву понять, что готов к объединению с европейскими союзниками для усиления военной позиции НАТО максимально близко к границам России. Украина восприняла заявления американского президента как сигнал для усиления военного давления на Донбасс, надеясь привлечь США и НАТО к прямому военному вмешательству. Однако российская сторона, по словам политолога, готова в любой момент дать военный отпор как Украине, так и США с НАТО.
Период полного затмения
Наконец, Соединенные Штаты, по словам эксперта, снижают возможность военного конфликта с Россией по украинскому вопросу. Однако с другой стороны, они постоянно усиливают свою политическую конфронтацию с ней.
У Дахуэй напомнил о телефонном разговоре Байдена и Путина. Это, по его словам, была попытка главы Белого дома снизить накал напряжения между странами, но оставить себе возможность «играть в политическое давление и экономические санкции» против РФ.
Во время президентства Дональда Трампа политологи оценивали российско-американские отношения как «период затмения». После прихода Байдена к власти речь уже идет о «периоде полного затмения». Таким образом, даже если встреча Байдена и Путина состоится, отношения между странами в краткосрочной перспективе вряд ли наладятся.
После телефонного разговора с российским президентом глава Белого дома выступил с речью о России. Он назвал РФ и США двумя великими державами, на которых лежит «значительная степень ответственности за глобальную стабильность». Говоря о переговорах с Путиным, Байден подчеркнул, что он «был искренен и почтителен».