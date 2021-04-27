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Байден превратил русофобию в основную составляющую политики США

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 03:03
Политика
Байден превратил русофобию в основную составляющую политики США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 апреля. С приходом к власти Джо Байдена отношения между США и Россией вернулись к риторике холодной войны, заявил китайский политолог У Дахуэй.

Проректор Института российских исследований Университета Цинхуа У Дахуэй в колонке для китайского издания «Хуаньцю шибао» напомнил о взаимной высылке дипломатов между западным миром и Россией. По его словам, эти недружественные шаги были спровоцированы США.

Менталитет холодной войны

Политолог считает, что российский президент Владимир Путин «психологически подготовился к всестороннему ухудшению российско-американских отношений». И действительно, анализ внешней политики США в течение почти ста дней после прихода к власти Джо Байдена свидетельствует о том, что отношения между странами «неизбежно ухудшаются с еще большей интенсивностью».

«Во-первых, «русофобия» радикально переместилась с «политкорректности» внутри США на «политкорректность» в странах ЕС», — констатирует У Дахуэй.

По его словам, администрация Байдена продолжает «антироссийскую истерию», сформированную еще во время президентства Барака Обамы. Соединенные Штаты ради русофобии готовы не обращать внимание на серьезные последствия, к которым она может привести. Байден не стесняется называть Москву «главным врагом Америки», обещая «дать отпор» растущему влиянию РФ.

Байден превратил русофобию в основную составляющую политики США
Global Look Press  / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

«Это новое противостояние во многом соответствует менталитету холодной войны, которого придерживалась американская политическая элита, за исключением того, что роль Советского Союза теперь играет Россия и еще одна крупная восточная страна. <…> «Русофобия» стала не только «политкорректностью» США, но и становится «политкорректностью» стран ЕС. Выполнение стремлений Байдена и усиление антироссийских договоренностей стали для стран ЕС «демонстрацией искренности» в намерении улучшить отношения с США», — констатирует политолог.

Взаимная высылка дипломатов таким образом становится закономерным следствием политики западных стран.

Готовность к войне

Россия готова к военным конфликтам с США и полному разрыву отношений. Этот факт стал вторым пунктом, свидетельствующим об ухудшении отношений между Москвой и Вашингтоном при Байдене.

После инаугурации Байден дал Киеву понять, что готов к объединению с европейскими союзниками для усиления военной позиции НАТО максимально близко к границам России. Украина восприняла заявления американского президента как сигнал для усиления военного давления на Донбасс, надеясь привлечь США и НАТО к прямому военному вмешательству. Однако российская сторона, по словам политолога, готова в любой момент дать военный отпор как Украине, так и США с НАТО.

Байден превратил русофобию в основную составляющую политики США
Федеральное агентство новостей  / 

Период полного затмения

Наконец, Соединенные Штаты, по словам эксперта, снижают возможность военного конфликта с Россией по украинскому вопросу. Однако с другой стороны, они постоянно усиливают свою политическую конфронтацию с ней.

У Дахуэй напомнил о телефонном разговоре Байдена и Путина. Это, по его словам, была попытка главы Белого дома снизить накал напряжения между странами, но оставить себе возможность «играть в политическое давление и экономические санкции» против РФ.

Во время президентства Дональда Трампа политологи оценивали российско-американские отношения как «период затмения». После прихода Байдена к власти речь уже идет о «периоде полного затмения». Таким образом, даже если встреча Байдена и Путина состоится, отношения между странами в краткосрочной перспективе вряд ли наладятся.

После телефонного разговора с российским президентом глава Белого дома выступил с речью о России. Он назвал РФ и США двумя великими державами, на которых лежит «значительная степень ответственности за глобальную стабильность». Говоря о переговорах с Путиным, Байден подчеркнул, что он «был искренен и почтителен».

путин сша байден
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