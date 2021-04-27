Диетолог Мухина назвала полезные продукты при компульсивном переедании

Москва, 27 апреля. Лишние килограммы могут появляться из-за вечернего переедания. Какими продуктами можно безвредно перекусить, рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Компульсивным перееданием специалисты называют нарушение пищевого поведения. В этот момент человек хочет получить с помощью еды положительные эмоции и отдохнуть от рабочего дня, объясняет диетолог в беседе с радио Sputnik.

Если появляется приступ «вечернего зажора», Мухина советует есть овощи по примеру принцессы Дианы. Бывшая супруга принца Чарльза ела горох, зеленые листовые овощи и не набирала лишние килограммы. Диетолог предлагает употреблять пучок сельдерея. Но нельзя перебарщивать с овощами из-за их отрицательной калорийности. В противном случае человек начнет ощущать упадок сил и энергии.

Секрет быстрого насыщения едой раскрыл пользователь WeChat на примере японцев. Люди употребляют небольшие порции и тщательно пережевывают продукты. Этот метод помогает им избежать переедания.