Спецкоридоры для привитых от COVID-19 могут появиться в аэропортах РФ

Москва, 27 апреля. Российские аэропорты рассмотрят возможность создания специальных коридоров для привитых от коронавируса. С таким предложением к ним обратился Минтранс РФ.

С инициативой о создании спецкоридоров в аэропортах в МИД РФ ранее обратилось посольство ОАЭ в Москве. Предложение зарубежных дипломатов было перенаправлено в Росавиацию и Роспотребнадзор. «Известия» попросили прокомментировать эту инициативу представителей Минтранса. В ведомстве отметили, что вопрос создания подобных коридоров требует проработки.

«Сейчас идею необходимо обсудить с компетентными органами исполнительной власти. Окончательных решений по данному вопросу не принималось», — подчеркнули в Минтрансе.

Россия 25 апреля восстановила авиасообщение с Эстонией. Первый примерно за полгода самолет отправился из Москвы в Таллин.