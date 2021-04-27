Британский ученый Стил перечислил замедляющие процесс старения привычки

Лондон, 27 апреля. Образ жизни может влиять на продолжительность жизни человека. Как замедлить процесс старения, рассказал британский ученый Эндрю Стил.

Всего эксперт в области долголетия отметил семь простых привычек. В их число он включил умеренную физическую активность. Даже десятиминутная прогулка может оказать положительный эффект на организм человека. А во время тренировок главное не переусердствовать, так как чрезмерные нагрузки способны оказать обратный эффект, передает слова Стила Express.

Среди остальных привычек ученый выделил здоровый сон, отказ от пищевых добавок. Стил советует есть больше овощей и снизить потребление мяса, контролировать давление и частоту пульса, поддерживать здоровье полости рта и избегать необычных диет.

В борьбе со старением может помочь и витамин С. Это вещество необходимо во многих биохимических процессах в организме. Он способен поддерживать в порядке кожу и кровеносные сосуды.