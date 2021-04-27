«Уровень американского кино падает»: Пушков объяснил провальный рейтинг «Оскара»

Москва, 27 апреля. Уровень киноиндустрии в США снижается, а обязательные квоты на роли для актеров из меньшинств многих раздражают. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Церемонию награждения кинопремии «Оскар» по каналу АBC в 2021 году посмотрели 9,8 млн человек. Этот показатель гораздо меньше, чем в прошлогодний — 23,6 млн, и тенденция снижения количества зрителей наблюдается ежегодно. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, многим не нравится решение американской киноакадемии об обязательных квотах на роли для актеров из меньшинств.

«Обязательные квоты на роли для актеров из меньшинств многих раздражают, да и уровень американского кино падает», — добавил Пушков.

Со слов политика, американцы голосуют против нынешнего «Оскара» из-за того, что все меньше смотрят эту некогда популярную церемонию. В России, как отметил сенатор, по старинке ею восхищаются, причем в основном прежним ее имиджем, который был заработан годами ранее.

Ранее Алексей Пушков резко высказался о желании США «снизить напряженность» в отношениях с РФ. В своем Telegram канале политик раскритиковал действия Белого дома в отношении Кремля.