Новый бесплатный сервис для работы с документами появился в России

Москва, 27 апреля. Новый бесплатный сервис «Документы» запустил «Яндекс». Он доступен в веб-версии на компьютерах и смартфонах.

Сервис представлен в наборе инструментов «Яндекс 360». Работа в «Документах» доступна даже при отсутствии офисного пакета на компьютере, говорится в сообщении компании. Также в новой разработке доступна функция совместной работы над файлом.

«Документы» позволят создавать таблицы, текстовые файлы и презентации. Форматы docx, pptx и xlsx также поддерживаются. Данные теперь можно хранить не только на «Диске» и пересылать по «Почте», но и производить редактирование.

Новый сервис для возврата товаров ненадлежащего качества в онлайн-магазины появится на портале «Госуслуги». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.