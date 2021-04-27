Наказание за пьяное вождение планируют ужесточить в России

Москва, 27 апреля. Госдума в мае рассмотрит законопроект кабмина об ужесточении уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. Власти планируют увеличить сумму штрафа и тюремный срок.

Принять документ могут до конца весенней сессии. Согласно законопроекту, максимальный штраф за повторное вождение в пьяном виде повысится до 500 тысяч рублей, а суд сможет назначить наказание до трех лет лишения свободы, пишут «Известия». Поддержать законопроект готовы во всех фракциях парламента.

Аварии по вине пьяных водителей случаются повсеместно в России. На днях в Хабаровском крае из-за нетрезвого водителя погибли люди. Автолюбитель за рулем Toyota Land Cruiser спровоцировал ДТП с участием сразу пяти автомобилей.