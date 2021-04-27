Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 апреля 03:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:05
Экономика
Компания Tesla подвела итоги первого квартала 2021 года
03:03
Общество
Генсек ООН высоко оценил усилия РФ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
03:02
Общество
Одессит объяснил, почему Украина не будет спасать Херсонщину от подтоплений
03:00
Политика
Байден превратил русофобию в основную составляющую политики США
02:53
Общество
Диетолог Мухина назвала полезные продукты при компульсивном переедании
02:45
Общество
Спецкоридоры для привитых от COVID-19 могут появиться в аэропортах РФ
02:42
Общество
Британский ученый Стил перечислил замедляющие процесс старения привычки
02:24
Общество
«Уровень американского кино падает»: Пушков объяснил провальный рейтинг «Оскара»
02:14
Общество
Новый бесплатный сервис для работы с документами появился в России
02:07
Общество
Наказание за пьяное вождение планируют ужесточить в России
02:02
Политика
«Три балтийских дурака»: в Китае резко осудили высылку российских дипломатов
02:00
Политика
Дипломатический скандал: чьи интересы удовлетворила «самостоятельная» Чехия?
01:59
Общество
Финансист Мордасова назвала простой способ высушить мокрую купюру
01:58
Происшествия
Мощное землетрясение произошло в Тихом океане
01:51
Происшествия
СК инициировал проверку после обрушения трибуны на стадионе в Братске
01:48
Общество
Ди Каприо исполнит главную роль в ремейке оскароносного фильма «Еще по одной»
01:40
Общество
План по внедрению РОП получил позитивный отклик в России
01:35
Общество
Ядерный шантаж: болгары резко ответили на идею Украины взорвать АЭС назло России
01:27
Политика
Антипов сравнил «дело Врбетице» с расследованием по MH17
01:22
Политика
Эксперт оценила распространение в Чехии «страшилок» про Россию
Все новости

«Три балтийских дурака»: в Китае резко осудили высылку российских дипломатов

  /   Обновлено: 27 апреля 2021 02:02
Политика
«Три балтийских дурака»: в Китае резко осудили высылку российских дипломатов
Федеральное агентство новостей

Пекин, 27 апреля. Ради призрачной надежды на реализацию НАТО собственных обещаний по безопасности власти прибалтийских стран готовы и дальше беспрекословно следовать указаниям американской элиты.

Такое мнение в ответ на решение Эстонии, Литвы и Латвии выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией высказали читатели китайского издания «Гуаньча». В своих комментариях они интересуются размером вознаграждения, который Вашингтон сулит балтийским республикам за выполнение антироссийского курса. Сейчас страны Центральной и Восточной Европы превратились в пушечное мясо, которым управляют США, считают в Китае.

«Собака на въезде в деревню начала лаять, за ней стали лаять собаки из соседних дворов, но сами не знали почем», — написал один из пользователей.

«Германия и Франция ничего не говорят, только Восточная Европа прыгает от нетерпения», — отметил другой.

Своим мнением читатели поделились в ответ на заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Она ранее прокомментировала поддержку Литвы, Латвии и Эстонии, выказанную Праге на фоне скандала с Москвой, цитатой чешского классика Карела Чапека: «саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна».

россия китай высылка дипломатов прибалтийские страны
Комментировать
Самое популярное
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 207169 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 187707 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 76290 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 49419 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Шоу-бизнес 39361 25 апреля 2021
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
Все новости / Политика / «Три балтийских дурака»: в Китае резко осудили высылку российских дипломатов
Рейтинг@Mail.ru