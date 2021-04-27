Пекин, 27 апреля. Ради призрачной надежды на реализацию НАТО собственных обещаний по безопасности власти прибалтийских стран готовы и дальше беспрекословно следовать указаниям американской элиты.

Такое мнение в ответ на решение Эстонии, Литвы и Латвии выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией высказали читатели китайского издания «Гуаньча». В своих комментариях они интересуются размером вознаграждения, который Вашингтон сулит балтийским республикам за выполнение антироссийского курса. Сейчас страны Центральной и Восточной Европы превратились в пушечное мясо, которым управляют США, считают в Китае.

«Собака на въезде в деревню начала лаять, за ней стали лаять собаки из соседних дворов, но сами не знали почем», — написал один из пользователей.

«Германия и Франция ничего не говорят, только Восточная Европа прыгает от нетерпения», — отметил другой.

Своим мнением читатели поделились в ответ на заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Она ранее прокомментировала поддержку Литвы, Латвии и Эстонии, выказанную Праге на фоне скандала с Москвой, цитатой чешского классика Карела Чапека: «саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна».