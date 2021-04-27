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Финансист Мордасова назвала простой способ высушить мокрую купюру

Общество
Финансист Мордасова назвала простой способ высушить мокрую купюру
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Москва, 27 апреля. Ситуации, когда купюры намокают, случаются часто. Как их безопасно высушить, рассказала главный специалист группы документарных операций банка ВТБ Наталия Мордасова.

Самый простой и безопасный способ — поместить мокрую купюру между листами книги или бумаги. Затем на конструкцию нужно поставить что-то тяжелое. Так деньги не деформируются, отметила эксперт в беседе с «Прайм».

Среди других способов Мордасова отмечает сушку феном или утюгом. Но в этом случае деформация купюр с большой долей вероятности возникнет. Есть также риск случайно сжечь деньги. Эксперт советует выбирать деликатный режим при глажке.

Кроме денег у неосторожных пользователей часто намокает смартфон. И хотя современные модели оснащены высокой защитой от жидкости, регулярное попадание под влагу снижает их водостойкость. Специалист Илья Шатилин советует сушить только разобранный телефон феном или засунуть его целиком в рис.

совет деньги сушка
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