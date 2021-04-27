Финансист Мордасова назвала простой способ высушить мокрую купюру

Москва, 27 апреля. Ситуации, когда купюры намокают, случаются часто. Как их безопасно высушить, рассказала главный специалист группы документарных операций банка ВТБ Наталия Мордасова.

Самый простой и безопасный способ — поместить мокрую купюру между листами книги или бумаги. Затем на конструкцию нужно поставить что-то тяжелое. Так деньги не деформируются, отметила эксперт в беседе с «Прайм».

Среди других способов Мордасова отмечает сушку феном или утюгом. Но в этом случае деформация купюр с большой долей вероятности возникнет. Есть также риск случайно сжечь деньги. Эксперт советует выбирать деликатный режим при глажке.

Кроме денег у неосторожных пользователей часто намокает смартфон. И хотя современные модели оснащены высокой защитой от жидкости, регулярное попадание под влагу снижает их водостойкость. Специалист Илья Шатилин советует сушить только разобранный телефон феном или засунуть его целиком в рис.