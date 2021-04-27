Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

Нукуалофа, 27 апреля. Сейсмологи 27 апреля зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера у берегов королевства Тонго в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 916 км к югу от столицы островного государства — города Нукуалофа, в котором проживает более 22 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сейсмологическая служба не уточнила, существует ли угроза цунами после данного инцидента.

Это уже не первое землетрясение, произошедшее недалеко от Тонго за последние дни. Ранее Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки магнитудой 6,4.