СК инициировал проверку после обрушения трибуны на стадионе в Братске

Братск, 27 апреля. Трибуна обрушилась на спортивном стадионе «Металлург» в Братске. Комплекс принадлежит футбольному клубу «Сибиряк».

Травмы в результате происшествия получили три человека, включая двух несовершеннолетних. Все пострадавшие являются студентами педагогического колледжа, после инцидента их госпитализировали.

Обрушение трибуны произошло в ходе мероприятий по подготовке к параду Победы. СУ СК РФ по региону инициировал проверку по факту произошедшего. В рамках расследования будет установлено, как исполнялось законодательство в сфере градостроительства и пожарной безопасности на стадионе.

Прокуратура Петербурга начала проверку после получения травм четырехлетней девочкой в одном из ТЦ города. Ребенок пострадал во время прыжков на батуте.