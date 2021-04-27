Ди Каприо исполнит главную роль в ремейке оскароносного фильма «Еще по одной»

Москва, 27 апреля. Компания актера Леонардо Ди Каприо Appian Way получила права на ремейк драмы «Еще по одной». Сам артист сыграет главную роль в будущей картине.

Планируется, что сценарий разработают специально для Ди Каприо. На данный момент для картины еще не успели найти режиссера и сценариста.

За права на «Еще по одной» боролись также Джейк Джилленхол и Элизабет Бэнкс. Кандидатура Ди Каприо была выбрана именно потому, что режиссер ленты Томас Винтерберг захотел увидеть актера в роли уязвимого мужчины средних лет, который испытывает экзистенциальный кризис.

Драма «Еще по одной» получила статуэтку премии «Оскар» как лучший иностранный фильм. Главные роли в киноленте сыграли Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Милланг и Ларс Ранте.