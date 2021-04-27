План по внедрению РОП получил позитивный отклик в России

Москва, 27 апреля. Введение расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки станет качественным шагом вперед, считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Российский вице-премьер Виктория Абрамова ранее утвердила план по реализации РОП. В документе прописаны меры для перехода России на новую систему с 2022 года. Производителей обяжут нести ответственность за утилизацию упаковки в полном объеме.

Исполнение плана РОП исключает финансовую нагрузку на россиян. В будущем сдающих вторсырье могут освободить от уплаты НДФЛ. План включает в себя ряд стимулов для перехода на более экологичную и перерабатываемую упаковку, которую в последствии можно повторно пустить в оборот, а не складировать на свалках.

Отраслевые эксперты в беседе с 360tv.ru позитивно отреагировали на план действий по РОП. Глава РЭО Рашид Исмаилов назвал решение качественным шагом вперед.

«В целом принятие дорожной карты поддерживаю, это взвешенный и четкий план действий. И, конечно, это качественный шаг вперед», — отметил он.

Ключевые задачи по дорожной карте планируется реализовать уже до конца года. Речь идет о формировании и утверждении нормативно-правовых актов для внедрения нового механизма ответственности производителей, отметил замглавы ППК РЭО Алексей Макрушин. Закрепление положений документа на законодательном уровне позволит исправить имеющиеся ошибки в действующей модели РОП, что позволит добиться повышения объемов утилизации отходов, добавил исполнительный директор СРО «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

Депутат Госдумы Николай Валуев ранее поддержал курс на поэтапный отказ от производства одноразовой продукции, которая не подлежит переработке. Соответствующее решение позволит отказаться от безответственного использования ресурсов России и всей планеты в целом